Sampdoria, Ravanelli: "Cambio d'atteggiamento fondamentale. D'Angelo ci dà compattezza"
Tommaso Maschio
Il difensore della Sampdoria Luca Ravanelli ai canali ufficiali del club ha commentato il successo di misura della squadra sul campo del Padova: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, loro sono una buona squadra ed è sempre ostico giocare qui. Siamo arrivati in fiducia, la volevamo, la abbiamo cercata e la abbiamo ottenuta. Per questo siamo contentissimi”.
Cambio d’atteggiamento fondamentale
Il centrale spiega poi come sia mutata la stagione dei blucerchiati dopo l’arrivo del nuovo mister: “Ci siamo guardati in faccia e il cambio di atteggiamento è stato fondamentale. Lottiamo su ogni pallone, ci aiutiamo l’uno con l’altro. - prosegue ancora Ravanelli - E poi il mister ci ha dato compattezza. Stiamo portando in campo tutto questo e i risultati sono molto positivi”.
Sulla sfida alla Cremonese
Nel prossimo turno i liguri affronteranno una Cremonese che sta affrontando un periodo non semplice e sembra faticare ad abituarsi alla Serie B: “È una squadra molto forte, difficile da affrontare. Ma noi ne veniamo da quattro vittorie e ce la giocheremo a viso aperto”.