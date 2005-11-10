Il difensore della Sampdoria Luca Ravanelli ai canali ufficiali del club ha commentato il successo di misura della squadra sul campo del Padova: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, loro sono una buona squadra ed è sempre ostico giocare qui. Siamo arrivati in fiducia, la volevamo, la abbiamo cercata e la abbiamo ottenuta. Per questo siamo contentissimi”.

Cambio d’atteggiamento fondamentale

Il centrale spiega poi come sia mutata la stagione dei blucerchiati dopo l’arrivo del nuovo mister: “Ci siamo guardati in faccia e il cambio di atteggiamento è stato fondamentale. Lottiamo su ogni pallone, ci aiutiamo l’uno con l’altro. - prosegue ancora Ravanelli - E poi il mister ci ha dato compattezza. Stiamo portando in campo tutto questo e i risultati sono molto positivi”.

Sulla sfida alla Cremonese

Nel prossimo turno i liguri affronteranno una Cremonese che sta affrontando un periodo non semplice e sembra faticare ad abituarsi alla Serie B: “È una squadra molto forte, difficile da affrontare. Ma noi ne veniamo da quattro vittorie e ce la giocheremo a viso aperto”.