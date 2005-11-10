Il ritorno di Kevin De Bruyne in Olanda è un'ipotesi che il PSV continua a prendere in considerazione, ma arrivare al centrocampista del Napoli non sarà semplice. Il club di Eindhoven starebbe valutando un'operazione per gennaio, dovendo però fare i conti con la richiesta economica degli azzurri, che si aggira sui 7 milioni di euro. Una cifra giudicata troppo alta dalla società olandese, non intenzionata a investire quella somma.

Il PSV non vuole accontentare il Napoli

Secondo il Telegraaf, il PSV non sarebbe disposto a pagare il prezzo stabilito dal Napoli. A complicare ulteriormente i possibili contatti ci sarebbe anche la diffidenza maturata nei confronti del club italiano durante precedenti trattative.

Il quotidiano olandese richiama in particolare l'affare Noa Lang, trasferitosi dal PSV al Napoli circa un anno e mezzo fa. Una trattativa che, secondo la ricostruzione, sarebbe stata complicata da continui cambiamenti nelle posizioni della società azzurra. Un precedente che potrebbe pesare anche in un eventuale confronto con De Laurentiis e Manna per De Bruyne.

La volontà di De Bruyne può cambiare tutto

Il principale elemento a favore del PSV è la possibile volontà del giocatore di lasciare Napoli già a gennaio. Il belga non sarebbe pienamente convinto dall'impostazione tattica molto difensiva di Allegri e starebbe valutando un ritorno vicino a casa anche per ragioni familiari.

De Bruyne vorrebbe infatti trasferirsi con la famiglia nella sua abitazione in Limburgo, garantendo maggiore stabilità anche al percorso scolastico dei figli. La vicinanza geografica rende Eindhoven una soluzione particolarmente interessante.

La volontà del centrocampista potrebbe dunque diventare un fattore decisivo, ma resta da superare la distanza economica tra Napoli e PSV. Al momento, la trattativa appare tutt'altro che semplice.