Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter a San Siro nel posticipo domenicale della 20^ giornata di Serie A: "Per quello che si è visto in campo direi di sì, che il pareggio è il risultato più giusto. E' stata una partita combattuta, abbiamo fatto una gara solida e sapevamo che affrontavamo una squadra forte. Abbiamo accettato lo scontro ed il pareggio è il risultato più giusto penso".

Ha parlato con Conte visto anche il suo nervosismo e l'espulsione?

"Era una partita di carattere e di testa, la squadra ha sempre reagito ed è rimasta dentro la partita fino all'ultimo minuto. Questo è un aspetto positivo, è quello che ci chiede sempre Conte e usciamo da questa partita bene, abbiamo dimostrato di essere una squadra importante e siamo contenti. Abbiamo parlato con Conte negli spogliatoi, era contento della prova della squadra".

Il Napoli l'aveva preparata così?

"Una partita combattuta fra due squadre che hanno provato a vincere fino alla fine. Noi avevamo preparato questo, ci aspettavamo una partenza forte dell'Inter come fa spesso, ma noi siamo rimasti dentro la partita e siamo stati premiati per il nostro atteggiamento e per la voglia di portare via un risultato importante".