Di Canio: "De Bruyne regista solo per necessità, quando difende perde le distanze"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
04.11.2026 20:56Serie A
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A Paolo Di Canio piace di più vedere Kevin De Bruyne nel ruolo di trequartista, come questa sera contro il Porto. Questo il pensiero dell'ex attaccante a Sky Sport in merito alla posizione del belga:
"In un periodo di contingenza può giocare davanti alla difesa, ma poi perde le distanze quando deve difendere. Ora lì devi anche correre, non è solo posizione come un tempo. In questo momento più avanti lo fai correre meno e così può farti il passaggio giusto, credo sia opportuno sia per gestire le energie che per sfruttare al massimo la sua qualità".
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