Di Canio: "De Bruyne regista solo per necessità, quando difende perde le distanze"

A Paolo Di Canio piace di più vedere Kevin De Bruyne nel ruolo di trequartista, come questa sera contro il Porto. Questo il pensiero dell'ex attaccante a Sky Sport in merito alla posizione del belga:

"In un periodo di contingenza può giocare davanti alla difesa, ma poi perde le distanze quando deve difendere. Ora lì devi anche correre, non è solo posizione come un tempo. In questo momento più avanti lo fai correre meno e così può farti il passaggio giusto, credo sia opportuno sia per gestire le energie che per sfruttare al massimo la sua qualità".