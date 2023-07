Napoli, il Betis Siviglia respinge una doppia offerta per Rodri e Dani Perez

vedi letture

Il Napoli tenta l’affondo su due gioielli del Betis Siviglia. La formazione partenopea, riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo avrebbe posato gli occhi su Rodri e su Dani Perez entrambi reduci da un ottimo Europeo con la Spagna, il primo con l'Under 21 e il secondo con l’Under 19. Per il primo, si legge, gli azzurri avrebbero offerto 10 milioni di euro ma gli andalusi non avrebbero accettato perché ritenuta insufficiente.

La formazione di Siviglia avrebbe inoltre respinto anche la richiesta per il 17enne biancoverde anche se, si legge, non sono note le cifre. Da vedere se adesso la squadra di Rudi Garcia tornerà all’attacco per cercare di portare in Italia i due talentini oppure se lascerà cadere la possibilità di un doppio acquisto sul mercato.