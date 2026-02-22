Sosa: "Rigore al Napoli che non poteva essere tolto e gol regolare invece tolto"

C'è tanta rabbia, tanta amarezza in casa Napoli. L'episodio che ha portato all'annullamento il gol di Gutierrez ha generato, e genererà, tante polemiche. Nel mirino ovviamente la direzione di gara e l'intervento del VAR che ha revocato, oltre alla rete, anche un calcio di rigore in favore della formazione di Antonio Conte. E proprio analizzando questi episodi, l'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha dichiarato ai microfoni di Tele A:

"Conte ora deve parlare nel post partita - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. C’è un rigore che non poteva essere tolto ed un gol regolare invece tolto. Poi detto questo mi aspettavo più intensità con la settimana tipo, un secondo tempo migliore".