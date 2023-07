Napoli, l'ultima idea per il post-Kim porta a Udine. Piace Bijol, servirà un'offerta corposa

vedi letture

Salutato Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro e ufficializzato dai bavaresi già da qualche giorno, il Napoli va alla ricerca del sostituto per la posizione di difensore centrale, di un nuovo elemento da consegnare a Rudi Garcia per costruire la squadra del 2023/24.

Dalle pagine del Mattino di oggi emerge una nuova possibilità, che porta al nome di un giocatore arrivato in Serie A l'estate scorsa, il nazionale sloveno Jaka Bijol (24 anni) acquistato un anno fa dall'Udinese e nel frattempo impostosi all'attenzione degli addetti ai lavori italiani grazie alle sue prestazioni. Da parte loro, però, i friulani vorrebbero trattenerlo e si dicono pronti a dirgli addio solo di fronte a offere irrinunciabili.