Napoli, Manna presenta Giovane: "Ragazzo di prospettiva, spero che ci dia energie"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22^ giornata di Serie A.

Cosa vi aspettate oggi?

"E' un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque".

Cosa vi aspettate da Giovane?

"Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza".

Marianucci e Ambrosino fuori.

"Il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche. Ci faremo trovare pronti, per il resto voglio parlare solo di campo e conta solo quello".

Janlu Sanchez è un vostro obiettivo?

"E' un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo".