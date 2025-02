Napoli, Meret: "Due anni fa eravamo più tranquilli ma sappiamo cosa fare"

Prima del match contro il Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia, gara valida per la 26° giornata della Seria A Enilive 2024/2025, ad intervenire ai microfoni di Dazn per i partenopei è stato il portiere Alex Meret.

Queste le sue parole:

Come avete vissuto la vittoria dell’Inter ieri sera?

“Dobbiamo pensare solo a noi stessi e pensare alla partita di oggi. L’abbiamo preparata bene e dobbiamo pensare a giocarla al meglio”.

Quest’anno è un testa a testa che è stimolante ma mette pressione. Come la vivi?

“Due anni fa giocavamo con meno pressione ma siamo comunque contenti di essere li in alto. Sappiamo che ci sono delle concorrenti ma dobbiamo stare tranquilli e seguire ciò che ci chiede il Mr”.

Di seguito le formazioni ufficiali del match

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, Billing, McTominay, Politano; Raspadori; Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.