Caos Lukaku a Napoli. Corriere dello Sport: "Dialogo aperto, 72 ore decisive"

Il caso Romelu Lukaku agita l’ambiente Napoli e trova spazio anche sulle colonne del Corriere dello Sport, che racconta di una situazione ancora tutta da chiarire. L’attaccante belga, atteso in città dopo la decisione di non rispondere alla convocazione della nazionale, non ha fatto ritorno a Castel Volturno, scegliendo invece di proseguire il lavoro ad Anversa per migliorare la propria condizione fisica.

Una scelta che ha sorpreso il club e lo stesso Antonio Conte, che si aspettavano di riaverlo a disposizione in questi giorni. Il Napoli, che non ha gradito la gestione della situazione, ha deciso comunque di mantenere aperto il dialogo, concedendo una finestra di circa 72 ore per chiarire la posizione del giocatore e trovare un’intesa. "Ottimizzare la condizione fisica", la motivazione ufficiale legata alla decisione del centravanti.

Il termine fissato è quello di martedì 31 marzo, giorno della ripresa degli allenamenti. In caso di mancato rientro, non è esclusa una presa di posizione forte da parte della società, fino all’ipotesi di un’esclusione dal gruppo. Nel frattempo, anche i tifosi si dividono: tra chi difende Lukaku e chi invece critica apertamente la sua scelta. La situazione resta in evoluzione, in attesa di sviluppi nelle prossime ore.