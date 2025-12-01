Il Napoli sbanca l'Olimpico con Neres. Il Mattino in prima pagina: "Mente e cuore"

"Mente e cuore". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sulla vittoria ottenuta dal Napoli nel big match della tredicesima giornata. Gli azzurri sono riusciti a imporsi di misura allo Stadio Olimpico, dove hanno sconfitto la Roma con una prodezza di David Neres. Un successo che arriva dopo quello conquistato ai danni dell'Atalanta e che ha rilanciato gli azzurri in testa alla classifica di Serie A.

Il Napoli infatti ha ottenuto la seconda vittoria di fila, utile per scavalcare la Roma e agganciare il Milan in vetta a quota 28. Il brasiliano invece ha firmato il suo terzo gol nelle ultime due partite, considerando anche la doppietta siglata contro la Dea. Una vera e propria risorsa per l'attacco del Napoli, che nonostante un secondo tempo di sofferenza è riuscito a portare a casa i tre punti.

Il cammino degli azzurri in campionato riprenderà domenica prossima, con un altro big match da non perdere. Il Napoli infatti ospiterà la Juventus al Maradona, in una sfida delicatissima per entrambe le squadre. Prima però ci sarà anche l'esordio stagionale in Coppa Italia, visto che gli azzurri mercoledì 3 dicembre ospiteranno il Cagliari sempre in casa nel match valevole per gli ottavi di finale.