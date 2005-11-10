Nel basket, un tiro da fuori può valere tre punti. Nel calcio un gol vale sempre uno, ma quello di Scott McTominay, che ha deciso Napoli-Torino 1-0, pesa di più. Perché consegna tre punti fondamentali alla formazione azzurra, ma soprattutto consente a Massimiliano Allegri di riprendere fiato dopo una sosta per le nazionali nella quale attorno alla sua panchina si era fatta parecchio pesante l'aria. Lo scozzese ha risolto una partita che il Napoli aveva a lungo controllato, senza riuscire a trovare la rete, e di cui era il migliore anche a prescindere dalla marcatura. Una vittoria che non cancella i problemi delle ultime settimane, ma permette al tecnico livornese di lavorare con maggiore serenità.

McTominay e Conte, lo scambio di complimenti prima del Torino

Curiosamente, il gol che rende felice Allegri arriva pochi giorni dopo uno scambio di complimenti tra McTominay e Antonio Conte. Lo scozzese ha raccontato quanto l'ex allenatore del Napoli sia stato importante nella sua evoluzione calcistica, soprattutto sul piano della mentalità. Non più un mediano chiamato semplicemente a svolgere determinati compiti, ma un giocatore consapevole di poter decidere le partite. Parole che Conte ha particolarmente apprezzato: "Quando leggi parole del genere, ti ripagano anche di alcune cose che possono averti dato fastidio". L'attuale tecnico del Bologna ha inoltre rivendicato il proprio ruolo nell'arrivo dell'ex Manchester United a Napoli, ricordando come la presenza di un allenatore vincente possa influenzare le scelte di mercato dei calciatori.

Il rapporto tra i due è rimasto ottimo anche dopo l'addio di Conte, ma adesso McTominay è soprattutto una risorsa fondamentale per Allegri. Il tecnico livornese gli chiede più lavoro di equilibrio in mezzo al campo, come ai tempi dello United, senza rinunciare alla sua capacità di inserirsi e trovare la porta. Anche perché non ha tantissime frecce nella sua faretra. Il gol al Torino conferma l'importanza dello scozzese, in una serata nella quale il Napoli aveva bisogno soprattutto di tornare a vincere, come ossigeno. Tre punti non bastano per risolvere tutto, ma cambiano almeno il clima. Più caldo di quello scozzese