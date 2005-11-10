Napoli, rivoluzione a centrocampo già a gennaio? Nel mirino di Manna c'è Mijnans

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli appare sempre più incerto. Il PSV Eindhoven è fortemente interessato al centrocampista belga e vorrebbe portarlo in Olanda già durante il mercato di gennaio. L'ipotesi di un addio sta prendendo consistenza, anche se resta da capire quale sarà la posizione della società azzurra, chiamata a decidere se privarsi del giocatore a stagione in corso oppure trattenerlo fino alla scadenza del contratto. Una scelta che potrebbe incidere profondamente sulle strategie di mercato del direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, non solo De Bruyne: anche Anguissa può partire a gennaio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già avviato la ricerca di un nuovo centrocampista, considerando anche la situazione contrattuale di Frank Anguissa, in scadenza tra sette mesi e potenzialmente cedibile già a gennaio. Un'eventuale partenza contemporanea di Anguissa e De Bruyne obbligherebbe il club a intervenire con maggiore decisione, cercando non soltanto forza fisica ma anche qualità e capacità di costruzione del gioco. Per questo motivo, la dirigenza vuole chiarire quanto prima le intenzioni del belga.

Napoli, occhi su Sven Mijnans: possibile intreccio di mercato con il PSV

Tra i profili monitorati da Manna figura Sven Mijnans, centrocampista del PSV che compirà 27 anni a marzo e che gli osservatori azzurri seguono da tempo. Il suo nome potrebbe tornare d'attualità nell'ambito della possibile rivoluzione del reparto. I rapporti tra Napoli e PSV sono storicamente positivi: da Eindhoven arrivò Dries Mertens nel 2013 per circa 10 milioni, mentre nel 2019 gli azzurri acquistarono Hirving Lozano per 38 milioni, prima del suo successivo ritorno in Olanda. Un canale di mercato che potrebbe riaprirsi anche nella prossima sessione invernale.