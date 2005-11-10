De Ketelaere: "L'Italia mi ha cambiato, all'Atalanta sono maturato. Lukaku? Nessun fastidio"

Charles De Ketelaere si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Belgio. Il giocatore dell'Atalanta, reduce dal gol decisivo contro la Turchia in Nations League, ha acquisito maggiore centralità nel reparto offensivo dei Diavoli Rossi, senza però considerare un problema la concorrenza con Romelu Lukaku. Dopo il Mondiale, il suo rendimento in nazionale è cresciuto sensibilmente: quattro gol e tre assist nelle ultime dieci presenze, numeri che testimoniano i progressi compiuti anche grazie all'esperienza maturata nel campionato italiano.

De Ketelaere: "Non mi infastidiscono le domande su Lukaku, ha segnato tantissimo per il Belgio"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga, De Ketelaere ha risposto alle continue domande sul centravanti del Napoli, autore di 94 reti con la maglia dei Diavoli Rossi: "Non mi dà fastidio che in nazionale mi vengano fatte tante domande su Romelu. L'ho visto segnare tantissimi gol con la maglia del Belgio, quindi è comprensibile che si parli molto di lui". Parole che testimoniano il rispetto nei confronti del compagno di nazionale, senza che la concorrenza per un posto in attacco rappresenti un ostacolo alle ambizioni personali del calciatore nerazzurro.

De Ketelaere: "Il calcio italiano mi ha cambiato, all'Atalanta sono maturato"

Il giocatore ha poi spiegato quanto sia stata importante la sua esperienza in Serie A per compiere un salto di qualità, soprattutto sotto l'aspetto tattico: "Il calcio italiano mi ha sicuramente cambiato come giocatore. È uno stile di gioco diverso, molto tattico. Il calcio italiano mi ha senza dubbio fatto maturare". Una crescita che De Ketelaere sta riuscendo a trasferire anche in nazionale, dove ha trovato maggiore continuità e fiducia prima con Rudi Garcia e successivamente con Mark van Bommel.