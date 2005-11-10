Italia che cresce. Azzurro chiaro. Azzurro limpido. Una squadra... azzurrabile

Sarà un caso, ma la prima partita della storia della Nazionale azzurra di calcio fu disputata a Milano, contro la Francia, il 15 maggio 1910, con la nostra vittoria per 6 a 2.

Non si può pretendere, certamente, che il successo di Mancini rappresenti una svolta epocale. Ma, quantomeno, il periodo che stiamo vivendo è paragonabile al 1974, quando Valcareggi fu sostituito da Bernardini e Berzot, e venne attuata un'autentica rivoluzione, della quale fecero le spese uomini come Mazzola, Riva e Rivera.

E' troppo presto per sapere, se gli sviluppi di questo spartiacque siano paragonabili a quelli di allora, che fruttarono, nel tempo, i mondiali del 1978, e soprattutto del 1982. L'unica constatazione possibile è che esiste un crescendo da parte della squadra, incoraggiante, tenendo conto che in questi casi, quando si cambia moltissimo, esiste anche il rischio di bruciarsi, e di bruciare, parecchi talenti debuttanti.

C'è un aspetto della gestione di Mancini, che mi ha sempre colpito. Premetto che sono stato fino all'ultimo tifoso di Silvio Baldini, come nuovo selezionatore della Nazionale maggiore, e sono certo che il lavoro del toscano abbia dato vita a suggerimenti molto importanti per le convocazioni dell'attuale CT.

Tuttavia, fin dai campionati europei vinti qualche anno fa, riconosco a Mancini, una capacità. Non ho mai visto, per quella che è la mia cinquantennale esperienza, allenatori in grado di lasciare così in fretta la loro impronta qualitativa e offensiva sulla Nazionale. Forse, soltanto Vicini, ma nemmeno Bearzot e Lippi, così presto.

In pochi allenamenti, Mancini ha saputo mandare in campo, fatta eccezione per la prima partita contro il Belgio, ragazzi molto giovani, in grado di trovare una immediata coesione, e uno spettacolare affiatamento. I tempi di costruzione, di solito, sono molto più sofferti e sudati, per cui su queste basi val la pena coltivare fondate speranze per il futuro.

Individualmente, chiuderei col dire che non mi dispiacerebbe una maggiore frequenza di Carnesecchi in porta, al posto di Donnarumma, non perché si voglia intentare un processo a Gigio, o lo si voglia criminalizzare per l'errore di Milano, ma semplicemente per mantenere calda un'alternativa sicuramente di grande spessore.

Cambiaghi e Vergara, simbolicamente, rappresentano una virata nel calcio tricolore. Infatti, se Cambiaghi fosse stato ancora chiuso da Ndoye nel Bologna, e se Vergara non avesse trovato sulla sua strada tanti infortunati nel Napoli, della scorsa stagione, chissà mai quando li avremmo visti giocare in Nazionale! Si auspicava una maggiore fiducia nei riguardi di ragazzi che, a livello di Nazionali fra l'under 17 e l'under 19, erano in grado di arrivare primi o secondi nelle manifestazioni più importanti, e finalmente è stata anche la necessità ad accelerare questa fase di transizione. Era ora!