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Salernitana, l'auto in fiamme è di Gyabuaa. “Non mi sento offeso, non mi sento ferito”

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:34Serie C
14.11.2026 14:34Serie C
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Dopo il rogo dell’auto a Salerno, solidarietà di club e Lega Pro. Le parole di Gyabuaa: nessuna accusa, solo un appello al rispetto e alla serenità
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la notte dell’auto in fiamme a Salerno arrivano le parole del diretto interessato. Emmanuel Gyabuaa, centrocampista della Salernitana e proprietario della vettura, interviene con un messaggio senza polemiche pubblicato tramite il suo profilo Instagram: “Non mi sento offeso, non mi sento ferito. Mi sento soprattutto dispiaciuto e amareggiato”.

Le parole di Gyabuaa

Il centrocampista della Salernitana esordisce così: “Non è facile trovare le parole giuste per raccontare quello che provo”. Spiega poi il motivo del suo dispiacere: “credo che il calcio, anche nei momenti più difficili, debba restare qualcosa che unisce e non qualcosa che divide. So bene che i risultati della squadra possano portare delusione, rabbia e tante aspettative non soddisfatte. Le capisco e le rispetto, perché so cosa significa tenere a questi colori”.
Il giocatore rivendica poi il proprio atteggiamento: “Ho giocato meno di quanto avrei voluto, non ho mai cercato la scena e non ho mai preteso attenzioni particolari”. E aggiunge: “Non voglio puntare il dito contro nessuno, né alimentare altre tensioni. Vorrei solo che da momenti come questo si riuscisse a ripartire, a ritrovare un po’ di serenità e a ricordare che siamo tutti dalla stessa parte”.
Gyabuaa chiude con un impegno e un messaggio: “Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto: lavorare, rispettare questa maglia e cercare di dare il massimo. Perché il calcio dovrebbe essere passione, anche quando fa soffrire. Mai qualcosa che fa perdere il senso del rispetto”.

La posizione del club e della Lega Pro

La Salernitana ha espresso vicinanza ai tesserati con una nota sul sito ufficiale, parlando di “gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro”. Il club ha ribadito fiducia nel lavoro delle autorità, definendo i fatti “totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato”, e ha rivolto un appello all’ambiente: “Tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia”.
Solidarietà anche dalla Lega Pro, che ha espresso “con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa”, condannando “con fermezza ogni forma di violenza” e riponendo fiducia nelle indagini.

Indagini e contesto

Il rogo è avvenuto nella zona del Parco Arbostella, in viale Verdi, dove una BMW è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Questura. Gli investigatori stanno esaminando le immagini della videosorveglianza, ma al momento non è stato stabilito se si sia trattato di un gesto doloso o di un episodio accidentale, e non sono stati comunicati nomi di eventuali responsabili.
Secondo Salernitana News, quello della scorsa notte non sarebbe il primo episodio intimidatorio ai danni di tesserati granata nelle ultime due settimane, senza però ulteriori dettagli. Il quadro si inserisce in una fase complicata per la Salernitana: nei giorni scorsi il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva chiesto di proteggere la serenità dei calciatori, invitando a indirizzare le contestazioni verso di lui: “Durante le trasmissioni si parla della vita privata dei calciatori e non è una cosa corretta”.

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