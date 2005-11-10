Gilmour recupera e serve Hojlund, dribbling e sinistro vincente: il Napoli passa a Manchester
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 22:14Serie A
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24.11.2026 22:14Serie A
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Dopo dieci minuti di secondo tempo il Napoli si porta in vantaggio in casa del Manchester City. Recupero alto di Gilmour, che va subito in verticale da Rasmus Hojlund. Dribbling e sinistro a incrociare vincente del danese, per l'1-0 azzurro.
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