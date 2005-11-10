"Non vedo l'ora di scendere in campo contro l'Inter a San Siro. Abbiamo fatto grandi prestazioni in Champions League, speriamo di dare continuità anche domani". Parla così Jeff Chabot, difensore dello Stoccarda, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i nerazzurri: "Qui al Meazza ho già giocato - le parole riportate da L'Interista -, è stata un'esperienza fantastica. Volevo addirittura venire a vedere il derby durante la pandemia, ma purtroppo si giocava a porte chiuse. Giocare queste partite qui comunque è qualcosa di incredibile".

Chabot vanta anche delle esperienze in Italia con Sampdoria e Spezia. "Mi hanno aiutato molto, ho avuto qui i miei inizi. Ho avuto tanti allenatori, un po' di alti e bassi, ma mi hanno reso forte. Il mio italiano purtroppo non è più così buono (ride, ndr)".

Come si difende contro questa Inter? "Abbiamo fatto delle analisi, ovviamente conosciamo le loro caratteristiche. Thuram lo conosco da quando giocava in Germania, Lautaro anche lo conosciamo tutti e non servono parole. Sarà molto difficile fermarli. L'approccio deve essere collettivo ovviamente, poi saremo noi a livello individuale a dover fare la differenza".