Dopo sei mesi di lavori, Largo Maradona torna ad accogliere cittadini, tifosi e turisti nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Oggi il taglio del nastro per uno dei luoghi più iconici della città, diventato negli anni meta di appassionati provenienti da tutto il mondo. Soddisfatto il sindaco Gaetano Manfredi: “È una bellissima giornata, si riapre uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, di attrazione enorme e identitario”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che mantiene la sua grande anima ma nel rispetto delle regole”.

Un investimento da 150mila euro per la riqualificazione

Il percorso era cominciato nell'ottobre 2025, quando un blitz delle forze dell'ordine aveva portato al sequestro di carretti e chioschi non autorizzati. Il successivo confronto tra amministrazione comunale e operatori commerciali ha consentito di raggiungere un accordo per la regolarizzazione delle attività e la riqualificazione dell'area, finanziata dai privati con un investimento di circa 150mila euro. Gli interventi hanno previsto una nuova pavimentazione in pietra lavica, panchine, fioriere, illuminazione e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Restaurato il celebre murale di Diego Armando Maradona

I lavori hanno interessato anche il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato nel 1990 dall'artista Mario Filardi per celebrare il secondo scudetto del Napoli. Sono stati ravvivati i colori dell'opera e ricollocati nello slargo tutti i cimeli, le maglie, le sciarpe e gli oggetti lasciati nel corso degli anni dai tifosi, preservando così l'identità di un luogo diventato simbolo del legame tra la città e il Pibe de Oro.