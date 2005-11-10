Vicenza-Cararrese 0-1, le pagelle: Schiavi decisivo, Valoti in apnea
Lorenzo De Angelis
Colpaccio della Carrarese nello scontro salvezza contro il Vicenza. La formazione di Pagliuca vince grazie alla rete di capitan Schiavi mandando all'inferno i padroni di casa, sempre più nei bassifondi della classifica di Serie BKT. Per i toscani, invece, si tratta della seconda vittoria di misura nelle ultime due giornate, che permette loro di respirare allontanandosi dalle zone rosse della tabella.
PAGELLE VICENZA
Gagno 6 - Non può niente sul gol di Schiavi, al quale però risponde presente poco più avanti.
Vescovi 6 - Riesce a contenere quanto può Rouhi, amministrando comunque in maniera sufficiente la sua zona di campo. Dal 46’ Zonta 6 - Fa il suo aiutando tanto soprattutto in fase di spinta nel finale.
Brighenti 6 - Prova a dare sempre qualche soluzione in più ai suoi, sempre con grinta. Da solo, però, può fare poco e nulla.
Sandon 5.5 - Soffre la fisicità di Abiuso, che quasi sempre riesce a prendergli spazio e tempo. Nel finale spinge
Caferri 5.5 - Ripiega tanto, ma in fase offensiva è poca roba.
Bellemo 5 - Poco preciso in fase di costruzione. Si nasconde dietro agli avversari non riuscendo mai a dettare i ritmi di gioco dei suoi.
Corazza 6 - Crea e lega il gioco. L’occasione più importante della partita del Vicenza è sua. Dal 81’ Talarico S.V.
Valoti 5 - Si nota che rientra dopo diversi problemi fisici. Non riesce mai a prendere le distanze dagli avversari. Dal 68’ Pietrelli 6 - Riesce a dare ritmo alla manovra dei suoi, diventando il fulcro delle azioni del Vicenza.
Costa 5.5 - Da uno esperto come lui ci si aspetta sempre un rendimento da leader, invece oggi il capitano è stato sottotono.
Moncini 5.5 - Nel primo letto battaglia, nel secondo ci prova in sforbiciata non prendendo però la porta. Per il resto, annullato dai centrali della Carrarese. Dal 62’ Rauti 6 - Semina il panico tra la difesa della Carrarese in un paio di occasioni. Colpisce anche un palo.
Morra 5 - Partita anonima, fatta di una conclusione timida dalla lunga distanza e niente più. Dal 62’ Merkaj 5 - Ha toccato pochissimi palloni non entrando mai realmente in partita.
Allenatore, Fabio Gallo 5 - Non si capisce perché il suo Vicenza permette sempre alle avversarie di prende il comando del gioco nei primi minuti. La sua squadra va sotto, reagisce, ma neanche i cambi lo aiutano a riprendere una partita che finisce con i fischi del Menti. Occhio adesso alla sua panchina, che scricchiola.
PAGELLE CARRARESE
Pizzignacco 6 - Sollecitato negli ultimi 20 minuti di gara. Risponde presente.
Ruggeri 6 - Annulla Morra, costretto ad uscire dalla sua zona di competenza per toccare qualche pallone.
Oliana 6 - Partita senza troppe sbavature.
Reale 6 - Amministra il trio di difesa mantenendo a debita distanza Moncini.
Belloni 6 - Crea scompiglio tra le linee del Vicenza coprendo una quantità di campo inqualificabile. Esce stremato. Dal 75’ Romani 6 - Resiste all'arrembaggio del Vicenza aggiungendo muscoli alla fase difensiva della Carrarese.
Dagba 6 - Bene in fase di spinta. Non troppo impegnato, invece, in quella di ripiego. Dal 46’ Parlanti 6 - Entra ed esegue alla perfezione il compito assegnatogli: aiutare i tre di difesa evitando di soffrire le scorribande del Vicenza.
Schiavi 7 - Fa un gol strepitoso che sblocca la partita. Non solo il gol, la sua è stata una prestazione di sostanza.
Braunöder 6 - Una diga davanti la difesa. Prezioso soprattutto in fase di transizione. Dal 84’ Guercio S.V.
Rouhi 6 - Una scheggia impazzita, che crea qualche problema al lato destro della Carrarese.
Abiuso 6.5 - Fa un lavoro commovente contro la difesa del Vicenza. Non segna, eppure la differenza a modo suo l’ha comunque fatta. Dal 75’ Marconi 6 - Tocca pochi palloni ma è chiamato ad aiutare la difesa in occasione dell'arrembaggio finale del Vicenza.
Topalovic 6 - Dopo pochi secondi va vicino al gol dello 0-1. Buona prestazione, soprattutto in avvio, poi sparisce un pò. Dal 59’ Martini 6 - Si vede poco, ma dà una mano in fase di ripiego nel finale.
Allenatore, Guido Pagliuca 6.5 - La sua Carrarese vince una partita dimostrando di saper soffrire.