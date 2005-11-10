Virtus Entella-Hellas Verona 2-1, le pagelle: Corona e Cuppone decisivi
William Scuotto
La Virtus Entella batte il Verona per 2-1. I liguri hanno rimontato il gol di Sarri con le reti realizzate da Corona e Cuppone.
LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA
Del Frate 6,5 - Ottimo in diverse occasioni, soprattutto su Mosquera. Dà sempre sicurezza al reparto difensivo.
Mezzoni 6,5 - Ottima prestazione sia in fase difensiva che offensiva.
Previtali 6,5 - Sempre attento e preciso.
Marconi 5,5 - Che errore sul gol di Sarr, poi si fa rubare un pallone sanguinoso da Mosquera: lo salva Del Frate. Si riprende nella ripresa.
Di Mario 6,5 - Autentico motorino sulla corsia sinistra.
Vignali 6,5 - In uno dei tantissimi inserimenti realizzati riesce a fornire l’assist per Cuppone.
Felippe 6,5 - Serve l’assist per Cuppo. Oltre a questo, di fatto, fa tantissimo filtro a centrocampo. Dal 70’ Squizzato 6 - Bene nelle due fasi.
Annoni 6 - Ci prova, gran lavoro nelle due fasi. Dal 76’ Franzoni 6 - Ottimo il suo lavoro a difendere il vantaggio.
Benedetti 6 - Ottima la sua gara, soprattutto nel fornire equilibrio alla squadra.
Cuppone 7 - Bravissimo a dare la scossa ai suoi dopo il gol del Verona. Dal 71’ Guiu 6 - Bravo a far salire la squadra nel momento del massimo sforzo degli avversari.
Corona 7 - segna pari, anche gran lavoro. Dal 70’ Tirelli 6 - Riesce a fornire il suo contributo per il successo finale.
Allenatore: Chiappella 7,5 - Gran prestazione della sua Virtus Entella. Vittoria meritatissima.
LE PAGELLE DEL VERONA
Perilli 5,5 - Sui gol può far poco, è bravo su Cuppone.
Calabrese 5 - Parte bene, poi si perde Corona sul primo gol dell’Entella. Dal 68’ Bradaric 5 - Non riesce a dare la svolta sulla corsia mancina.
Edmundsson 4,5 - Il capitano è il peggiore in campo: è tra i colpevoli di entrambi i gol subiti. Quanti palloni persi.
Dawidowicz 5,5 - Meglio del suo compagno di reparto, però neanche lui arriva alla sufficienza.
Zappa 6 - Uno dei pochi del Verona ad arrendersi, sfiora il gol del 2-2.
Bernede 5 - Tanti palloni, tanta imprecisione.
Iannoni 5 - impreciso pure lui, ma meglio nella ripresa. Dal 69’ Mulattieri 5,5 - Riesce a concludere in porta, bravo Del Frate a dirgli di no.
Livramento 5 - Brutta gara la sua, impreciso - Dall’87’ Sezonienko S.V.
Harroui 6 - Bene: è nell’azione del gol e dà vivacità, soprattutto nella prima frazione di gara. Dal 72’ Le Borgne 5 - Male, non riesce a dare il cambio di ritmo.
Sarr 6 - Segna il gol dell’illusione. Cala con il trascorrere dei minuti. Dall’86’ Akalé S.V.
Mosquera 5,5 - Si mangia un gol a inizio gara. Ruba palla a Marconi, ma del Frate gli dice di no. Tanta confusione.
Allenatore: Baroni 5 - Il suo Verona è in profonda la crisi. Oltre ai risultati scadenti, però, quello che preoccupa è la prestazione senza mordente di questa sera della sua squadra.