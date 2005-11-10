Napoli, Hojlund: "Allegri mi lascia un po' più libero. Dobbiamo vincere qualcosa per il team"

L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Massimiliano Allegri: "Credo che mi abbia lasciato un po’ più libero. Ovviamente devo fare determinate cose che mi chiede, non solo in campo, ma in generale. Si tratta di essere forte nel giocare, nel fare gol, nell’aiutare la mia squadra e nell’essere il primo giocatore a pressare l’avversario. Queste sono le cose che devo fare e che devo fare meglio".

C’è un luogo in particolare della città di Napoli che ti piace visitare?

"Un posto che frequenti nel tempo libero dopo l’allenamento? "Sono stato a Capri, che è davvero stupenda. Mi piacerebbe anche andare a Ischia. Sono stato a Pozzuoli molte volte. È una città bellissima. Mi piace Napoli, è davvero unica. Tutti sanno quanto è bella Napoli, ma ha anche molti luoghi belli, come Ischia, Capri, Sorrento e Positano".

Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione, sia personalmente sia con il Napoli?

"Penso che la risposta sia sempre la stessa: lavorare per la squadra e migliorare come giocatore. Per il team dobbiamo vincere qualcosa, magari la Coppa Italia o la Serie A. È difficile, specialmente quest’anno. Come hai detto, la stagione è ancora all’inizio. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile in Champions League".

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