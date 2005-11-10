Davide Frattesi e non solo. Nella conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni della sua Lazio: “Frattesi ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene.

I danesi (Isaksen e Provstgaard) sono arrivati il giorno dopo la partita alle 18.30 e hanno lavorato in palestra con Belahyane e Dele-Bashiru, ieri abbiamo lavorato a bassa intensità e tutti hanno lavorato in gruppo.

Parlo anche degli infortunati, Zaccagni è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno Tavares ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina, Adam Marusic ha avuto una piccola ricaduta sul problema avuto un mese fa. Settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato per un piccolo fastidio all'adduttore, pensiamo non sia nulla di grave”.