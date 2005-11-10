Un pensiero speciale per il tifoso rossoblù rimasto ferito dopo la partita contro il Frosinone. Fabio Pisacane ha voluto ricordarlo in apertura della sua conferenza stampa in vista di Como-Cagliari, tornando sull'incidente avvenuto lo scorso 7 novembre all'Unipol Domus.

Il ricordo di Pisacane

"Prima di iniziare, voglio rivolgere un pensiero al nostro tifoso che ha vissuto momenti difficili nel post Frosinone e ci tengo a salutarlo", ha dichiarato l'allenatore del Cagliari. Un gesto di vicinanza nei confronti del sostenitore che, al termine della gara vinta 1-0 dai rossoblù, era precipitato dalla balaustra degli spalti durante i festeggiamenti con la squadra.

Il tifoso è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e la frattura della clavicola, senza conseguenze gravi.