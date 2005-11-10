Cagliari, Pisacane dedica un pensiero al tifoso caduto dagli spalti: "Ci tengo a salutarlo"
Giacomo Iacobellis
Un pensiero speciale per il tifoso rossoblù rimasto ferito dopo la partita contro il Frosinone. Fabio Pisacane ha voluto ricordarlo in apertura della sua conferenza stampa in vista di Como-Cagliari, tornando sull'incidente avvenuto lo scorso 7 novembre all'Unipol Domus.
Il ricordo di Pisacane
"Prima di iniziare, voglio rivolgere un pensiero al nostro tifoso che ha vissuto momenti difficili nel post Frosinone e ci tengo a salutarlo", ha dichiarato l'allenatore del Cagliari. Un gesto di vicinanza nei confronti del sostenitore che, al termine della gara vinta 1-0 dai rossoblù, era precipitato dalla balaustra degli spalti durante i festeggiamenti con la squadra.
Il tifoso è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e la frattura della clavicola, senza conseguenze gravi.