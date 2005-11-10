Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Torino:

Come arriva il Napoli

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con un possibile ritorno al 4-3-3. Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a Kevin De Bruyne in cabina di regia, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In attacco spazio al tridente composto da Politano, Hojlund e Lang. Tra i pali si è fermato Meret, quindi spazio a Milinkovic-Savic, con la linea difensiva a quattro che dovrebbe essere composta da Beukema, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo De Bruyne potrebbe tornare nel ruolo di playmaker, affiancato da Anguissa e McTominay. Nel reparto offensivo Politano (ma occhio a Vergara) e Lang agiranno sulle corsie esterne, con Hojlund riferimento centrale. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Torino

Il Torino partirà per Napoli con il dubbio Vlasic: il croato è tornato dalla Nazionale con un affaticamento muscolare, potrebbe stringere ma in caso di forfait si scalda Casadei. In attacco non si sono dubbi e giocheranno il grande ex Simeone insieme ad Adams, sulle corsie laterali sono favoriti Belghali e Cacciamani con Mandragora che tornerà titolare e Bragança al suo fianco. Anche in difesa il tecnico Abate confermerà il terzetto che aveva trovato continuità prima della sosta, con Ismajli tra Coco e Comuzzo davanti al portiere Perri. (da Torino, Emanuele Pastorella)