Napoli, Vergara: "Fin qui l'urlo Champions solo da raccattapalle, sarà più emozionante"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport prima del match di Champions League contro il Copenaghen nella quale farà il suo esordio da titolare nella massima competizione continentale: "L'urlo della Champions lo sentivo già quando ero raccattapalle, ma viverlo da giocatore sarà più emozionante".

Cosa porterai in campo?

"Porterò la mia fame e la napoletanità, visto che i tifosi sono arrivati in tantissimi: sarà ancora più facile, perché mi daranno una mano".