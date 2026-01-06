Napoli-Verona, i convocati di Zanetti: nessuna sorpresa, Akpa-Akpro ancora out
Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida in programma domani sera al Maradona, contro il Napoli. Si tratta dello stesso gruppo che ha affrontato il Torino. Ancora out dunque Akpa-Akpro, con Belghali in Coppa d'Africa e il lungodegente Suslov in infermeria.
I convocati del Verona in vista del Napoli.
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Bradaric.
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati, Gagliardini, Serdar.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera.
