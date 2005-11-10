La notte di Manchester restituisce fiducia al Napoli e certifica la bontà del lavoro di Massimiliano Allegri. Nonostante l'emergenza infortuni, gli azzurri hanno sfiorato l'impresa contro la formazione di Enzo Maresca, portandosi due volte in vantaggio grazie alle reti di Hojlund e Noa Lang, prima di essere raggiunti definitivamente da Cherki a quattro minuti dal termine. Un 2-2 che permette ai partenopei di salire a quattro punti in Champions League, ma che assume un valore soprattutto sotto il profilo della prestazione.

Allegri convince con il ritorno al 4-3-3

Il tecnico livornese ha cambiato nuovamente sistema di gioco, riproponendo il 4-3-3 e ottenendo risposte incoraggianti. Il Napoli ha chiuso efficacemente gli spazi per vie centrali, senza rinunciare a giocare il pallone e ad attaccare con coraggio. Una prova di maturità collettiva che vale un 7 in pagella per Allegri e rappresenta un segnale importante anche in ottica campionato, dove gli azzurri sono chiamati a risalire verso le prime quattro posizioni.

Napoli come la Juventus: il precedente del 2015

La serata dell'Etihad consegna inoltre un dato statistico significativo. Il Napoli è soltanto la seconda squadra italiana capace di segnare più di un gol in una singola partita europea sul campo del Manchester City. Prima degli azzurri ci era riuscita solamente la Juventus, che nel settembre del 2015 si impose per 2-1 proprio sotto la guida di Allegri. Undici anni dopo, l'allenatore toscano si ripete sulla panchina partenopea, pur senza riuscire a conquistare l'intera posta in palio.