Inter-Stoccarda è la sfida del cuore di Jurgen Klinsmann. Intervista dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha così commentato: "Lo Stoccarda è la squadra della mia zona, quella da cui sono partito, l’Inter mi ha cambiato la vita: per questo, non mi dite di scegliere tra mamma e papà...".

L'ex numero 10 nerazzurro ha poi analizzato il momento della squadra di Cristian Chivu protagonista di alcune battute a vuoto: "Errori normali. Quando fai un gioco più offensivo, come quest’anno, rischi anche di prendere gol in più. Poi ogni partita è diversa dall’altra e quella di Bergamo è molto particolare: era completamente nelle mani dell’Inter, ma poi le è scappata via quando era sicura di aver già vinto. E poi si sta sottovalutando l’Atalanta: è ancora la squadra che ha stupito tutta Europa".

Infine un commento su Pio Esposito e su Tresoldi, che potrebbe scegliere la Nazionale italiana: "Al momento Pio è un passo avanti rispetto a Tresoldi, che però ha un talento enorme: nei prossimi mesi si vedrà se può fare il salto, ma penso proprio di sì. Per tutte e due le nazioni, noi e voi, sarebbe importantissimo averlo, ma certe decisioni vanno prese col cuore, sono individuali e vanno rispettate".