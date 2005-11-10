Si interrompe dopo otto giornate la striscia di imbattibilità dell'Ascoli, sconfitto 5-1 dal Cesena. Il tecnico Francesco Tomei analizza in sala stampa stampa la sfida del Manuzzi: "Sicuramente è una sconfitta che fa male: cinque gol in trasferta fanno molto male. Però per me abbiamo fatto anche la partita giusta. Chi ha giocato - riporta TuttoCesena.it -, anche chi aveva giocato un po’ meno, ha fatto una gran partita. Poi, giustamente, il punteggio esalta la differenza. Per me è stata una partita aperta: potevamo trovare il gol noi, l’hanno trovato loro”.

Una sconfitta così pesante questa può avere ripercussioni?

"Noi siamo una neopromossa che sta lavorando, che ha un’identità, che gioca a calcio. È venuta qua e ha giocato a calcio contro un buon Cesena, perché è una squadra che sta facendo bene. I cinque gol a me non cambiano nulla, non c’è nessun problema: può capitare, come li abbiamo fatti noi, anche sei, può capitare di prenderli. Ma tutto ciò non cambia di una virgola né la mia mentalità, né la mentalità della squadra. Fino al terzo, quarto gol abbiamo sempre fatto quello che dovevamo fare: noi siamo questi e non cambieremo di una virgola sotto questo punto di vista”.

Rifarebbe le stesse scelte?

“Assolutamente sì. Ci sta, è una questione di minutaggio. Abbiamo tre partite ravvicinate, quindi le rotazioni vanno usate: anche chi gioca dall’inizio, giustamente, può non avere novanta minuti nelle gambe e vanno fatti giocare anche gli altri. È una valutazione a tutto tondo”.

L'applauso ai tifosi a fine gara?

"Voi mi conoscete e sapete che io lascio gli onori ai ragazzi, ma quando c’è una piccola difficoltà sono io, il capofamiglia, che indico la strada. I nostri tifosi vanno ringraziati come al solito, perché anche stasera sono stati meravigliosi. Dispiace non avergli dato una gioia, ma se uno pensa di non avere difficoltà nella vita. Adesso nelle difficoltà ci compatteremo, e sono contento che sabato ci sarà un’altra partita: faremo di tutto per fare quello che facciamo sempre. Ribadisco: paradossalmente sono contento della prestazione, perché i ragazzi hanno giocato come dovevano giocare. Prendere gol in uscita di palla o su calcio piazzato nel calcio ci può stare, ma alla fine ci siamo giocati la partita come al solito, e per me questa è la cosa fondamentale”.