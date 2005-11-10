Oltre a coloro che si sono chiesti perché Amorim non avesse fatto uscire Luka Modric sul 5-1 per il Milan contro il Frosinone (a proposito: il croato ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra e salterà sia la trasferta di Atene che, forse, quella di Cagliari di lunedì), in tanti si sono domandati perché non sia entrato Francesco Camarda al posto di Goncalo Ramos.

AMORIM PARLA DI CAMARDA

La spiegazione l'ha data Amorim nel post partita: "Avete visto che non abbiamo passato molto tempo vicino all'area dell'avversario e abbiamo segnato cinque gol, perché lo spazio non era lì, era a quaranta metri da attaccare in corsa. Ecco perché Cisse è entrato in campo per giocare da punta e, per esempio, non Camarda: perché c'era spazio alle spalle e Cisse è molto forte in questo. Quindi, penso che in passato abbiamo fatto partite molto buone, ma oggi è stata solo una questione di qualità dei giocatori, di uno contro uno, di lettura del gioco".

LA REAZIONE DI CAMARDA

Sta di fatto che, in questo momento, Camarda non ha spazio nel Milan a prescindere dall'avversario che si va ad affrontare. Il ragazzo, intervistato da ViceItaly, la sta prendendo con filosofia: "Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto. Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male…verrai sempre giudicato in qualche maniera. Ieri sera, con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto che li rendo ogni giorno più felici e orgogliosi". A gennaio, gli si troverà una sistemazione - in prestito, probabilmente anche di un anno e mezzo - che lo renda più felice anche sul campo, in attesa di trovare lo spazio giusto nel suo Milan.