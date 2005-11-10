Il Napoli vince e (finalmente) convince: doppio De Bruyne e Lang calano il tris al Frosinone

Il Napoli riparte con una vittoria e dà una risposta importante dopo un avvio di stagione complicato. Al Maradona gli azzurri superano 3-0 il Frosinone, una delle sorprese di queste prime giornate, e compiono un passo significativo in classifica: la squadra di Massimiliano Allegri sale a quota 10 punti, raggiungendo proprio i ciociari e il Como. Il Napoli indirizza la gara nel primo tempo con De Bruyne e Lang, poi nella ripresa gestisce il doppio vantaggio prima di chiudere definitivamente i conti in pieno recupero ancora con il belga. Serata positiva anche per il ritorno in campo di McTominay, accolto dall'ovazione del Maradona.

Hojlund colpisce il palo e sbaglia un rigore, poi De Bruyne e Lang fanno 2-0

Il Napoli parte fortissimo e al 4' Hojlund centra subito il palo a Palmisani battuto. Il Frosinone non si limita però a difendere: al 7' Di Lorenzo anticipa provvidenzialmente Kvernadze, poi sono ancora il georgiano, Oyono e Calò a creare apprensione alla difesa azzurra. Dopo una fase più equilibrata, al 26' Hojlund supera Cittadini e si procura il rigore: il danese si presenta sul dischetto ma Palmisani respinge. Il VAR rileva però la posizione irregolare del portiere e ordina la ripetizione. Stavolta calcia De Bruyne, che spiazza il numero uno ciociaro e firma l'1-0. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio: Hojlund lavora per Di Lorenzo, Palmisani respinge in uscita e Lang deposita il pallone in rete. L'olandese sfiora subito dopo la doppietta, mentre prima dell'intervallo Neres conclude di poco fuori dopo una lunga progressione.

Torna McTominay, poi De Bruyne completa la doppietta in pieno recupero

Alvini inserisce Terzic all'intervallo e il Frosinone prova a reagire: Raimondo manda fuori di testa, mentre il Napoli risponde con Neres, che conclude sull'esterno della rete. Gli azzurri abbassano progressivamente i ritmi e gestiscono il possesso, pur continuando a cercare spazi. Allegri manda in campo Lucca e soprattutto McTominay, al rientro tra gli applausi del Maradona. Il Frosinone resta in partita e Meret deve distendersi sul destro di Schmid, poi lo stesso McTominay sfiora il gol con un sinistro deviato da Palmisani. Nel finale i ciociari provano senza successo a riaprire la sfida e, in pieno recupero, arriva invece il tris azzurro: Giovane serve De Bruyne, che completa la doppietta personale e fissa il risultato sul definitivo 3-0. Tre punti pesanti per il Napoli, che rilancia la propria stagione e sale a quota 10.