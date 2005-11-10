Negri: "Palladino prova che l'allenatore conta. Finalmente l'Italia si è accorta di Cambiaghi"

L'ex attaccante Marco Negri è stato interrogato dall'edizione di oggi del Resto del Carlino sulle principali vicende di attualità di casa Bologna: "Bravo Palladino a inventarsi per necessità Odgaard falso nove e a costruire un attacco agile senza punti di riferimento. L'assetto dà grandi vantaggi in trasferta, quando la partita la fanno gli altri. Al Dall'Ara gli avversari ti chiudono e può diventare un limite".

Piccoli e Dovbyk fin qui non incidono.

"Piccoli per quanto spende non sarà mai lucido e spietato davanti alla porta. Quanto a Dovbyk, c'erano grandi aspettative, anche mie, ma la staffetta non è il suo pane e giocando solo spezzoni non può ritrovare il ritmo partita".

Quanto ha inciso davvero Palladino?

"È la prova che gli allenatori contano. Vedo tanti partire in estate con certe ambizioni e poi tra ottobre e novembre, quando bisogna fare i conti con la realtà e la classifica, chiamano i Nicola e i D'Aversa. Però devo essere onesto, anche il Bologna di Tedesco aveva dato prova di essere allenato bene. Forse era bloccato. Comunque scrollarsi subito di dosso la brutta classifica ha dato freschezza mentale e leggerezza ai giocatori".

Ora Cambiaghi è sulla bocca di tutti.

"Finalmente il calcio italiano si è accorto di lui, la condizione che ha raggiunto gli permette di saltare anche difensori di valore internazionale. Speriamo il guaio alla caviglia non sia nulla di grave".

Bologna da Europa?

"Lo capiremo a marzo, ma può giocarsela con tutte tranne le prime quattro-cinque".

Più grave la situazione dell'Udinese?

"Non è in fondo alla classifica per caso, segna poco e subisce tanto. Davis e Zaniolo non sono quelli della scorsa stagione, ma può dare la scossa Zanetti. A gennaio però il mercato dovrà portargli una punta".