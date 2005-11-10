Da KDB a De Ketelaere, quanti italiani nel Belgio che vuole eliminare Mancini

Il Belgio che questa sera proverà a eliminare l'Italia di Roberto Mancini parla italiano, almeno un po'. Sono cinque i giocatori del campionato italiano convocati dal commissario tecnico Mark van Bommel per gli ultimi impegni di Nations League: Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Diego Moreira, Mandela Keita e Arthur Theate. Due di loro, peraltro, sono stati decisivi nell'ultima partita disputata dai Diavoli Rossi, giovedì in Turchia. La nazionale belga è passata in svantaggio per la punizione di Arda Guler, prima di ribaltare il risultato nel giro di tre minuti: pareggio al 27' di De Bruyne, su assist di Doku, e sorpasso al 30' firmato da De Ketelaere. Un 2-1 che ha portato il Belgio a quota 9 punti, uno in meno dell'Italia. A Bruxelles la squadra di Van Bommel deve vincere per avere la certezza di raggiungere i quarti di finale, mentre gli azzurri potranno accontentarsi anche di un pareggio.

De Bruyne e De Ketelaere, ma non solo: i cinque giocatori di Serie A

Il nome più importante è inevitabilmente quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli resta uno dei riferimenti tecnici della nazionale belga e lo ha dimostrato anche contro la Turchia. Al suo fianco, almeno per quanto riguarda i protagonisti dell'ultima vittoria, c'è Charles De Ketelaere, che nell'Atalanta ha trovato quella continuità e quella centralità - anche se mancano un po' di gol - che gli erano mancate nella precedente esperienza al Milan. Il classe 2001 sta diventando sempre più importante anche per il Belgio, potendo ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo. C'è poi Diego Moreira, oggi al Milan, altra soluzione per le fasce: proprio lui è stato coinvolto nell'azione del gol del 2-1 a Izmir.

Gli altri due rappresentanti della Serie A nel Belgio sono Mandela Keita, centrocampista del Parma, e Arthur Theate, difensore del Bologna. Il primo offre alternative soprattutto in termini di legna a centrocampo, mentre il secondo è un elemento di esperienza internazionale a disposizione di Van Bommel per il reparto arretrato. Non sono invece presenti altri due giocatori del Milan, Koni De Winter e Alexis Saelemaekers, esclusi dalla lista di novembre. Il legame del Belgio con il calcio italiano, comunque, non si esaurisce ai cinque convocati provenienti dal nostro campionato: ci sono anche due ex molto conosciuti, Romelu Lukaku e Loïs Openda, oggi rispettivamente al Fenerbahçe e al Lione. Quanti volti noti.