Origi: "Maldini credeva in me. Ibra mi mise fuori rosa al Milan? Non prendo nulla sul personale"

Intervistato in Belgio da Het Laatste Nieuws, Divock Origi è tornato a parlare della sua esperienza al Milan, sicuramente non fortunata dal punto di vista sportivo. L'ex attaccante classe '95, che adesso fa l'imprenditore nella moda e il design, ha giocato 36 partite in due anni in maglia rossonera, segnando un gol e un assist. E racconta: "Avevo 27 anni e il mio ciclo al Liverpool si era concluso. A volte bisogna uscire dalla propria zona di comfort e affrontare una nuova sfida. È l'unico modo per crescere come persona. Il Milan era un progetto molto interessante. Paolo Maldini mi aveva portato qui e sentivo davvero che credeva in me. Tuttavia, sono arrivato infortunato. Normalmente, svolgo una preparazione pre-campionato con il mio preparatore atletico. Questa volta non è stato possibile. Ho perso gran parte della mia condizione fisica di base e dovevo comunque essere pronto subito. È stato difficile".

"Fuori rosa al Milan"

Ma è vero che è stato Ibrahimovic a metterlo fuori rosa? Origi, campione d'Europa col Liverpool, che si è ritirato a giugno scorso dal calcio, risponde così: "Non prendo nulla sul personale. È stata una decisione di lavoro. Ne ero contento? Certo che no. Ma posso lasciarmelo alle spalle? Sì. Zlatan è una leggenda. Sono stato fuori dalla squadra per un po' e non mi era permesso allenarmi con la prima squadra. C'era la possibilità di unirmi alla squadra riserve. Ci sono alcune cose di cui, per contratto, non posso parlare troppo... Diciamo solo che non eravamo d'accordo su questo punto. La mia esperienza mi ha aiutato a mantenere la lucidità. Dalla Coppa del Mondo del 2014 vado regolarmente da uno psicologo. In seguito, ho lavorato molto anche con George Mumford, il mental coach di Kobe Bryant. Poi c'era la mia fede. Questi tre pilastri mi sono stati di grande aiuto. Avevo fiducia nel fatto che, se si hanno le giuste intenzioni, alla fine tutto si risolve".