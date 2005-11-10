Ieri il Genoa ha battuto 2-0 l'Entella con un super Baldanzi. Ancora a riposo Frendrup

Nella mattinata di ieri si è tenuta un'amichevole a porte chiuse che ha visto il Genoa avere la meglio per 2-0 sui corregionali della Virtus Entella. Una partita nel segno di Tommaso Baldanzi, assoluto protagonista con un gol segnato per tempo. Ha aperto le danze con un tiro a giro nel primo tempo, le ha chiuse con un calcio di rigore trasformato nel secondo. Un'idea, quello di renderlo tiratore dagli undici metri, che può prendere piede anche in campionato, dove il Grifone ha sbagliato qualche rigore di troppo negli ultimi tempi.

Tante 'seconde linee' provate da De Rossi

Tra convocati in nazionale e necessità di testare tutti, hanno trovato spazio anche alcuni dei meno impiegati: il portiere di riserva Stolz, ma anche Venturino e Havel, o Puczka a tutta fascia a sinistra. In campo anche El Shaarawy, che ha mostrato buone intese con Amorim e Baldanzi. De Rossi, oltre a Messias e Traore, ha tenuto a riposo anche Frendrup, ancora alle prese con i problemi alla caviglia dopo l'infortunio rimediato a Lecce.