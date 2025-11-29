Nessuna intervista postpartita per la Lazio: "Ci dispiace. Stasera le immagini parlano per noi"
"Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi". Dopo la decisione della Lazio di non prendere parte a conferenze stampa e interviste postpartita, per le polemiche che si sono scatenate a causa del calcio di rigore non concesso dall'arbitro Giuseppe Collu nel recupero del secondo tempo, il club biancoceleste ha commentato con queste poche parole la scelta di non rilasciare dichiarazioni, con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale dove viene mostrata l'azione incriminata con il fallo di mano di Pavlovic in area di rigore del Milan.
Il direttore di gara, dopo aver rivisto le immagini al VAR, ha riconosciuto il fallo di mano del difensore rossonero come punibile ma non ha comunque assegnato il calcio di rigore per un precedente fallo di Marusic sullo stesso centrale del Milan precedente al tocco con il braccio.
