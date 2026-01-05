Cairo festeggia il successo di Verona, il post sui social: "Vamos!! Sempre forza Toro"
Il Torino inizia il 2026 con un successo. La squadra di Marco Baroni festeggia con i tre punti al termine del match del "Bentegodi" di Verona. I granata infatti si sono imposti per 3-0 sull'Hellas grazie al gol siglato dopo appena 10 minuti da Simeone e alle reti arrivate nei minuti finali che portano la firma di Casadei e Njie. Una vittoria importante che serve a rilanciare la squadra in classifica e ad allontanare la zona pericolante.
Può tirare un sospiro di sollievo ed esultare il presidente Urbano Cairo. Al termine del match, il numero uno del Toro ha postato un'immagine di ieri sera insieme a Petrachi e Moretti con la seguente didascalia: "Vamos!! Sempre forza Toro!!".
