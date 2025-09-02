Ufficiale Niang saluta l'Italia e torna in Turchia: è ufficiale il suo approdo al Genclerbirligi

Terminata una stagione parecchio in ombra alla Sampdoria, Mbaye Niang riparte dalla Turchia. Dopo l'esperienza tra il 2023 e il 2024 all'Adana Demirspor, l'attaccante franco-senegalese si è accasato al Genclerbirligi. Questa la nota ufficiale del club:

"Il Gençlerbirliği ha ingaggiato l'attaccante trentenne M'baye Niang, che ha giocato l'ultima volta nella Sampdoria. La nostra squadra ha firmato un contratto biennale con il giocatore, che ha la cittadinanza senegalese e francese.

M'baye Niang, che ha giocato anche per l'Adana Demirspor nel nostro paese nella stagione 2023-2024, ha giocato rispettivamente per SM Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, G.Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad e Sampdoria.

M'baye Niang, che ha giocato 23 partite con la nazionale senegalese, realizzando 4 gol e 2 assist, ha giocato anche 9 partite nelle categorie inferiori per la nazionale francese, segnando 2 gol. Niang, che ha giocato 16 partite con la Sampdoria nella seconda metà della scorsa stagione e ha trascorso 1.144 minuti in campo, ha contribuito alla sua squadra segnando 3 gol.

Diamo il benvenuto a M'baye Niang nella nostra famiglia e gli auguriamo successo con la maglia rossonera".