Nico Paz fa 'innamorare' anche Da Cunha: "Sì, è veramente un top player"

Lucas Da Cunha, centrocampista e capitano del Como, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato anche del talento messo in mostra da un compagno in particolare: "Chi ha più talento nella nostra squadra? Non posso fare un nome solo, ma credo di poter dire a nome di tutti che Nico Paz sia veramente un top player", ha dichiarato.

Lei era arrivato e Fabregas giocava al Como, dopo pochi mesi è diventato il suo allenatore. Che ha significato?

"Prima avevamo una relazione come da amici, poi però abbiamo dovuto cambiare perché ora è il mio allenatore. Sono stato molto contento, comunque, sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore e oggi lo stiamo vedendo. Fabregas ha detto bene di me perché, non parlando solo di calcio, per lui è importante avere a che fare con delle persone di valore. E da giocatore dice di non aver paura di giocare, venire a prendersi il pallone, cose che anche io penso. E vuole che conosciamo benissimo la tattica, così da poterla fare anche quando lui non c'è".

Portogallo o Francia, qualsiasi nazionale dovesse scegliere sarebbe dura. Ci crede?

"Oggi vedo la nazionale un po' di più come un obiettivo, sento che se continuo a fare bene posso meritarla anche io. Ma non ci penso, sono concentrato solo a fare il mio lavoro con il Como. Se mi chiameranno, sono contento".

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