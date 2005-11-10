Nico Paz: "Le critiche sono cose vostre. Colpo di testa alla Crespo? L'ho preso da papà"
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Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:37Serie A
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20.10.2026 19:37Serie A
Il 22enne del Como parla così del suo inizio di stagione: "Sto facendo un buon lavoro, sono contento e felice del mio percorso".
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Nico Paz è stato molto criticato in questo inizio di stagione per un contributo al di sotto delle aspettative. Intervenuto in conferenza stampa, il talento del Como ha risposto così alla domanda: "Sono cose vostre. Io sto facendo il mio lavoro, è un grande inizio di stagione. Sto facendo un buon lavoro. Sono felice del mio percorso in questo inizio di stagione".
A Firenze la hanno paragonato a Crespo per il gol di testa. Qual è il colpo che deve ancora migliorare?
"Più che Crespo e Batistuta l'ho preso da mio papà. Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti. Lavoro tutti i giorni, con il mister e con lo staff. Non voglio dirlo qua, ma ovviamente ho 22 anni e ho ancora tante cose da fare ancora".
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