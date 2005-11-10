Nico Paz: "Le critiche sono cose vostre. Colpo di testa alla Crespo? L'ho preso da papà"

Nico Paz è stato molto criticato in questo inizio di stagione per un contributo al di sotto delle aspettative. Intervenuto in conferenza stampa, il talento del Como ha risposto così alla domanda: "Sono cose vostre. Io sto facendo il mio lavoro, è un grande inizio di stagione. Sto facendo un buon lavoro. Sono felice del mio percorso in questo inizio di stagione".

A Firenze la hanno paragonato a Crespo per il gol di testa. Qual è il colpo che deve ancora migliorare?

"Più che Crespo e Batistuta l'ho preso da mio papà. Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti. Lavoro tutti i giorni, con il mister e con lo staff. Non voglio dirlo qua, ma ovviamente ho 22 anni e ho ancora tante cose da fare ancora".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Nico Paz.