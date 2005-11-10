Nico Paz di precisione e potenza, Pulisic in rovesciata: i gol in nazionale dei due "italiani"Video
Michele Pavese
Nico Paz e Christian Pulisic si sono presi la scena nelle sfide disputate da Argentina e Stati Uniti nella notte italiana. Il fantasista del Como ha firmato una doppietta nei primi 45' contro il Costa Rica, mettendo in mostra tutto il proprio repertorio: dribbling, forza fisica e capacità di calciare efficacemente con entrambi i piedi.
Il primo gol arriva al termine di una bella azione corale della squadra di Scaloni, chiusa da un mancino preciso e angolato del classe 2004. Il secondo, invece, dopo una percussione personale: Nico Paz scarica un destro potentissimo, che fulmina il portiere avversario sul suo palo.
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz abrió el marcador con un golazo Argentina 1 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/Wkq0RgXvjR— telefe (@telefe) November 17, 2026
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear Argentina 3 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/CK2l0dFfUp— telefe (@telefe) November 17, 2026
Quella di Pulisic, se possibile, è una rete ancora più bella: il trequartista del Milan, numero 10 degli USA, raccoglie un cross di McKennie dal fondo e in rovesciata porta in vantaggio la sua squadra, sfruttando anche l'aiuto del palo.
TAKE A BOW CHRISTIAN PULISIC 🇺🇸 (Via @USMNT) https://t.co/DLlXeaZcge— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 18, 2026