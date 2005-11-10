Nico Paz continua a conquistare l'Argentina. Il fantasista del Como è stato uno dei grandi protagonisti del 7-0 rifilato al Costa Rica, realizzando una doppietta che certifica il suo straordinario impatto con la maglia dell'Albiceleste. Sono cinque i gol realizzati dal classe 2004 nelle ultime cinque presenze con la nazionale guidata da Lionel Scaloni, sei in totale.

I due gol

La serata del Mario Alberto Kempes di Córdoba si è accesa dopo appena sette minuti, quando Paz ha sbloccato il risultato al termine di una ripartenza perfetta. L'azione nasce dai piedi di Enzo Fernandez, che serve Julian Alvarez: l'attaccante apre lo spazio e il talento del Como accompagna l'azione con grande intelligenza, arrivando alla conclusione con un potente mancino che non lascia scampo al portiere Patrick Sequeira.

Prima dell'intervallo arriva anche il secondo gol personale: questa volta Paz tira una sassata con il destro, lasciando di sasso gli avversari. Una prestazione straordinaria, interrotta solo dalla sostituzione all'intervallo, quando Scaloni gli concede riposo lasciando spazio a Franco Mastantuono.

"Mi sto divertendo sempre di più"

Al termine della gara, Paz ha espresso tutta la sua felicità: "Sono molto contento, rappresentare questa maglia è il massimo. Soprattutto in giornate come questa, con tutto l'affetto della gente". Il fantasista ha poi parlato della sua crescita: "Poco alla volta mi sento sempre meglio, mi diverto di più in campo. Abbiamo una squadra con una qualità incredibile e per me è più facile giocare il mio calcio con compagni di questo livello".

Sulla possibilità di indossare la maglia numero 10 lasciata da Messi, Paz ha preferito non pensare al futuro: "Non ci penso. Voglio godermi giornate come questa, divertirmi in campo perché giocare a calcio è ciò che amo. Rappresentare la Selección e tante persone è il motivo per cui gioco".