Niente Serie A per Timber: Juve e Lazio si arrendono, è quasi fatta con il Marsiglia

Niente da fare per Lazio e Juventus, Quinten Timber è ormai praticamente un nuovo giocatore del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo verbale tra il calciatore del Feyenoord e il club francese, mentre sono ancora in corso i dialoghi con la società di Rotterdam per il prezzo finale del trasferimento. Nelle prossime 24 ore tutto dovrebbe essere definito.

In carriera vanta 125 presenze e 21 gol con il Feyenoord, 33 incontri e 2 reti con l'Utrecht e 40 gettoni e 3 centri con l'Ajax Under 21. Inoltre è sceso in campo 8 volte con l'Olanda, segnando un gol. A queste ci sono da aggiungere le 14 sfide con l'Under 21, con una rete all'attivo, le 3 con l'Under 19, le 7 con l'Under 18, le 11 con l'Under 17, le 3 con l'Under 16 e quella con l'Under 15.

Nel suo palmares annovera una Eredivisie, una Coppa di Olanda, una Supercoppa Olandese, un campionato olandese Under 19, un campionato olandese Under 17 e un Europeo Under 17.