Nigeria, follia Osimhen: Lookman gli regala 2 assist, ma lo aggredisce. E il CT lo toglie

Una coppia da favola, che attualmente sta trascinando la Nigeria dritta ai quarti di Coppa d'Africa 2025. Ademola Lookman e Victor Osimhen insieme dal primo minuto nello scontro diretto con il Mozambico hanno fatto faville in attacco, portando a tre reti complessive in due.

Nello specifico due gol realizzati dall'ex Napoli, ora al Galatasaray, con tanto di 2 assist dell'attaccante dell'Atalanta che ha messo a reperto anche un centro su firma personale. Quello che ha lasciato di stucco, in vantaggio sul 3-0 al minuto 47 è stato il comportamento di Osimhen. In occasione della battuta di un calcio d'angolo guadagnato dalle Super Eagles il 26enne del Cimbom ha perso le staffe all'indirizzo di Lookman, con uno scambio acceso di parole.

Specialmente da parte di Osi. "È un gioco di squadra, è un gioco di squadra", avrebbe puntato il dito contro al giocatore dell'Atalanta. Questo sebbene pochi minuti prima lo stesso Ademola gli avesse confezionato i passaggi chiave per segnare la doppietta personale. Invece l'ex Napoli ha fatto fatica a calmarsi, arrabbiatissimo e ripreso dalle telecamere, preso probabilmente da un eccessivo senso di competizione contro un Mozambico tutt'altro che appariscente.

Il "teatrino" di Osimhen però non è finito lì, perché l'attaccante nigeriano dopo l'incontro a muso duro con Lookman si è rivolto alla panchina della Nazionale a distanza e richiamato il CT Chelle, chiedendo il cambio. Una reazione francamente incomprensibile che poi ha visto il centravanti del Galatasaray passeggiare in lungo e in largo per il campo nei minuti che lo hanno separato effettivamente alla sostituzione. Al minuto 68 il suo allenatore lo ha tolto dal campo, come da richiesta, inserendo Simon. Mentre l'ex Napoli si è diretto al suo posto in panchina, senza proferire parola.