Fiorentina, Njie: "Firenze step importante. Bel progetto e i tifosi mi aiutano a far bene"

Al termine del match contro la Juventus, l'attaccante della Fiorentina Alieu Njie ha commentato ai microfoni di SportMediaset: "Quest'estate ho fatto tanto lavoro perché sapevo forse c'era un'altra squadra che mi voleva. Sono molto contento di essere qua, questo progetto è molto bello per me. I tifosi mi aiutano ogni giorno e mi spingono a fare bene per aiutare i compagni. In estate sono cresciuto tanto, anche quando è arrivato Vanoli. Lavoro forte e sono orgoglioso di essere qua. E' uno step importante".

Ora sei stato convocato dalla Nazionale svedese. E' il momento più bello della tua carriera?

"Sono molto contento ma ero molto concentrato sulla gara contro la Juventus, molto importante qui e Firenze e per la mia seconda famiglia a Torino. Sono veramente felice. Ora devo crescere ancora di più e fare bene anche in Nazionale. Sono contento".

Sulla sfida contro la Juventus.

"Peccato che non sono arrivati i tre punti. Sono felice per il gol. Il calcio è questo. Dobbiamo pensare alla prossima".