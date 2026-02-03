Roma, Gasperini non fa drammi: "A volte serve anche perdere partite di questo tipo"

Al termine della sfida persa in casa dell'Udinese, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "E' stata una partita difficile, molto combattuta. L'Udinese è una squadra molto fisica però i ragazzi hanno fatto una buona partita anche soffrendo in certi momento. Poi c'è stato l'episodio del gol e qualche episodio finale. A volte serve anche perdere queste partite".

Si cresce anche così?

"Indubbiamente sì. Non tutte le partite sono pulite. Questa è stata una partita sporca, noi abbiamo retto bene. Ci aspettavamo di giocare un po' meglio negli ultimi sedici metri però sono sconfitte che devi accettare. Dobbiamo guardare avanti e noi ne usciamo comunque con la voglia di fare".