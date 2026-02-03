Com'è cambiata l'Atalanta dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Alla fine, Ademola Lookman è partito. La cessione dell’attaccante dell’Atalanta è stato l’affare più importante in assoluto per quanto riguarda non solo la Dea ma la Serie A. La formazione orobica, comunque, si è fatta trovare pronta.
L’Atalanta aveva infatti già messo a disposizione di Palladino l’azzurro Giacomo Raspadori, colpo di mercato dall’Atlético Madrid. Altra uscita significativa è quella di Daniel Maldini, passato alla Lazio, anche se l’ex Monza non aveva trovato grandissimo spazio. Sono queste, di fatto, le principali operazioni del mercato dei nerazzurri, per il resto numericamente composto soprattutto da giocatori rientrati dal prestito e subito ripartiti verso nuovi lidi.
ACQUISTI
Giovanni Bonfanti (D) (Pisa) FP
Simone Panada (C) (Venezia) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Bologna) FP
Giacomo Raspadori (A) (Atlético Madrid) DEF
Ben Godfrey (D) (Sheffield United) FP
CESSIONI
Siren Diao (A) (Mirandés) PRE
Pietro Tornaghi (D) (Ospitaletto) PRE
Ademola Lookman (A) (Atlético Madrid) DEF
Christos Papadopoulos (C) (Genoa) FP
Giovanni Bonfanti (D) (Spezia) PRE
Daniel Maldini (A) (Lazio) PRE
Jacopo Sassi (P) (Avellino) PRE
Simone Panada (C) (Venezia) DEF
Ibrahim Sulemana (C) (Cagliari) PRE
Emmanuel Gyabuaa (C) (Salernitana) DEF
Tommaso Bertini (P) (Arzignano Valchiampo) PRE
Ben Godfrey (D) (Brondby IF) PRE
Iacopo Regonesi (D) (Pro Vercelli) PRE
Matteo Colombo (C) (Pianese) DEF
Jonathan Italeng (A) (Ravenna) PRE
Marco Brescianini (C) (Fiorentina) PRE
Federico Zuccon (C) (Mantova) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELL’ATALANTA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell’Atalanta nel pagellone di TMW è positivo, un 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.