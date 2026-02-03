Com'è cambiata l'Atalanta dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Alla fine, Ademola Lookman è partito. La cessione dell’attaccante dell’Atalanta è stato l’affare più importante in assoluto per quanto riguarda non solo la Dea ma la Serie A. La formazione orobica, comunque, si è fatta trovare pronta.

L’Atalanta aveva infatti già messo a disposizione di Palladino l’azzurro Giacomo Raspadori, colpo di mercato dall’Atlético Madrid. Altra uscita significativa è quella di Daniel Maldini, passato alla Lazio, anche se l’ex Monza non aveva trovato grandissimo spazio. Sono queste, di fatto, le principali operazioni del mercato dei nerazzurri, per il resto numericamente composto soprattutto da giocatori rientrati dal prestito e subito ripartiti verso nuovi lidi.

ACQUISTI

Giovanni Bonfanti (D) (Pisa) FP

Simone Panada (C) (Venezia) PRE

Ibrahim Sulemana (C) (Bologna) FP

Giacomo Raspadori (A) (Atlético Madrid) DEF

Ben Godfrey (D) (Sheffield United) FP

CESSIONI

Siren Diao (A) (Mirandés) PRE

Pietro Tornaghi (D) (Ospitaletto) PRE

Ademola Lookman (A) (Atlético Madrid) DEF

Christos Papadopoulos (C) (Genoa) FP

Giovanni Bonfanti (D) (Spezia) PRE

Daniel Maldini (A) (Lazio) PRE

Jacopo Sassi (P) (Avellino) PRE

Simone Panada (C) (Venezia) DEF

Ibrahim Sulemana (C) (Cagliari) PRE

Emmanuel Gyabuaa (C) (Salernitana) DEF

Tommaso Bertini (P) (Arzignano Valchiampo) PRE

Ben Godfrey (D) (Brondby IF) PRE

Iacopo Regonesi (D) (Pro Vercelli) PRE

Matteo Colombo (C) (Pianese) DEF

Jonathan Italeng (A) (Ravenna) PRE

Marco Brescianini (C) (Fiorentina) PRE

Federico Zuccon (C) (Mantova) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELL’ATALANTA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell’Atalanta nel pagellone di TMW è positivo, un 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A