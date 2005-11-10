Con le tue caratteristiche ti trovi meglio in un calcio propositivo rispetto a uno stile più attendista? Domande poste a Kevin De Bruyne alla vigilia di Manchester City-Napoli. Il centrocampista belga, grande ex di giornata, risponde così in conferenza stampa: "Sono più abituato a giocare così nella mia carriera, anche in Belgio con la Nazionale. Quindi è più facile per me quello stile di gioco. Però ho l'impressione di giocare ben anche con il Napoli: ho creato tante occasioni, lavoro per la squadra. Vorremmo essere tutti nelle prime posizioni in classifica, però vedo poche differenze tra quello che faccio al Napoli e quello che faccio al Belgio. Ho giocato quasi tutte le partite, cosa posso chiedere di più?".

Il Manchester City presserà alto, la soluzione può essere giocare dentro il pressing?

"Più o meno so come gioca il City, conosco Enzo Maresca e il suo modo di giocare, il suo pressing. Noi dobbiamo avere coraggio, non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli. A me piace giocare a calcio, giocare palla al piede è più difficile, giocare senza il possesso è più facile. Dovremo trovare sia soluzioni tra le linee che passaggi per scavalcarli, oggi ci siamo allenati un po' su questo".