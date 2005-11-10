Nzola sblocca la gara dell'Olimpico su calcio di rigore: Cagliari in vantaggio a Roma dopo 10'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:55Serie A
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27.10.2026 20:55Serie A
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Cagliari in vantaggio all'Olimpico con il gol di M'Bala Nzola su calcio di rigore. Penalty assegnato per un fallo di mano di Pisilli che ha deviato un colpo di testa di Adopo su azione di calcio d'angolo: dopo la revisione al VAR il direttore di gara Feliciani ha assegnato il tiro dal dischetto, realizzato dal centravanti dei sardi per la rete dello 0-1 al 10'.
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